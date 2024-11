Bienvenue sur 1,2,3...Dégustez ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute lire mon e-book " 50 astuces qui feront de vous un pro en cuisine " - cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement ! 🙂

Je vous avais promis de nouvelles recettes aux algues. Et cette recette de tagliatelles de courgettes aux algues a un peu tardé, j’avoue… Mais cela valait le coup d’attendre !

Profitons de la fin de l’été et des courgettes abondantes pour réaliser cette recette fraîche et originale. Les abricots peuvent être remplacés par un autre fruit ou des abricots secs.

Une recette rapide et sans cuisson, comme on aime pour des repas légers. Et si vous ne connaissez pas la courgette crue, il est grand temps d’essayer….

Difficulté 1,5 / 5

Préparation 10 minutes

Pas de cuisson

Recette tagliatelles de courgettes aux algues

Ingrédients : pour 1 personne

200 g de petites courgettes non traitées très fraîches

75 g d’algues haricots de mer au sel

1 abricot (ou ½ pêche)

1 petite tomate

1 morceau de féta

1 c. à soupe de jus de citron

3 c. à soupe d’huile d’olive + 1 filet

Sel gris

Poivre du moulin

Progression :

Mélanger le citron, l’huile d’olive, le sel et le poivre et verser dans un grand bol

Découper la menthe grossièrement

Détailler les courgettes en lanières avec un couteau économe et les ajouter

Laisser tremper les algues dans de l’eau froide pendant 1 à 2 minutes. Bien rincer

Les ajouter avec la menthe

Peler la tomate avec ma super méthode pour peler les tomates facilement. La découper en petits dés

Découper l’abricot en petits dés

Déchirer la féta en morceaux grossiers

Servir dans une assiette creuse les courgettes aux algues. Ajouter les autres ingrédients

Verser un filet d’huile d’olive et quelques herbes en décoration

Prêt ? 1,2,3…Dégustez…… les tagliatelles de courgettes aux alguessans attendre !

Astuces pour réussir les tagliatelles de courgettes aux algues

Les courgettes : pour les consommer crues, les courgettes doivent être bien fraîches. En général, au marché, elles ne sont pas traitées. A vérifier car on laisse la peau (c’est plus joli et vitaminé !).

Les algues haricots de mer : nommées aussi spaghetti de mer, cette algue brune est bretonne. Elle contient 4 fois plus de vitamine C que l’orange. Et c’est clairement ma préférée à cuisiner.

Le conditionnement au sel permet de conserver les algues très longtemps. Je les transvase dans un bocal en verre fermé et les stocke au frigo (elles se gardent 6 mois au minimum – je les garde plus longtemps…). Si vous les trouvez trop salées, laissez-les tremper quelques minutes supplémentaires ou renouvelez l’opération de trempage une minute en changeant l’eau.

Vous trouverez en fin d’article, le code de réduction si les algues fraiches françaises vous attirent. Car mieux vaut pour les algues, comme par les autres aliments, bien choisir la provenance…

L’accord sucré salé : j’ai fait plusieurs essais. Et l’ajout de l’abricot un peu sucré et acidulé était parfait. Un abricot sec réhydraté sera parfait également. D’ailleurs, l’abricot sec s’accorde très bien avec la courgette crue.

Salez modérément du fait des algues et de la féta qui sont déjà salés.

La tomate : elle est là, j’avoue, surtout pour sa couleur rouge…Les assiettes colorées sont toujours plus appétissantes 😉.

L’assaisonnement : citron et huile d’olive reste une valeur sûre pour l’assaisonnement des courgettes crues. Une bonne huile d’olive extra vierge of course. L’huile crétoise est toujours ma préférée pour son parfum, sa douceur et sa faible acidité.

La féta : c’est plus joli de la déchirer plutôt que de la découper en dés car cela apporte du volume à la salade. (tout à fait facultatif cependant !)

La féta est pauvre en lactose. Vous pouvez l’omettre car elle n’est pas indispensable.

D’autres recettes aux algues : une valeur sûre, la salade d’algues et pomme de terre avec des haricots de mer qui bluffe tous mes invités…

Ou le tartare d’algues et avocat, avec des algues nori et le tartare d’algues et sardine avec l’algue laitue de mer.

Découper la menthe grossièrement. Détailler les courgettes en lanières avec un couteau économe et les ajouter

Laisser tremper les algues dans de l’eau froide pendant 1 à 2 minutes. Bien rincer et les ajouter avec la menthe

Peler la tomate avec ma super méthode pour peler les tomates facilement . La découper en petits dés. Découper l’abricot en petits dés. Déchirer la féta en morceaux grossiers

Pourquoi faire cette recette de tagliatelles de courgettes aux algues ?

Cette recette est vitaminée et fraîche. Son index glycémique est bas. Cette recette végétarienne est sans gluten et pauvre en lactose. Elle peut être consommée sans modération dans le cadre d’une alimentation saine.

Comme je sais que vous allez être nombreux à vouloir goûter ces algues, j'ai demandé un code de réduction pour vous.

Alors…tentés pour cuisiner les algues fraiches et ces haricots de mer ?