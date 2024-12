Pendant un temps j’ai fait du pain avec une machine à pain. Il était bon mais sans plus : rien à voir avec une baguette croustillante ou un bon pain au levain. Puis le revêtement s’est abimé (du téflon !) et je l’ai jeté. Pas envie de racheter une machine chère et encombrante pour faire un pain moyen.

J’ai longuement hésité à me lancer seule et je ne savais pas quelle recette choisir. Les informations sur internet pour faire du pain maison me paraissaient très compliquées. Les étapes étaient nombreuses et chronophages. Le levain me semblait un ovni !

Et si je faisais de nombreux essais sans réussir ? Quel temps perdu ! Et le temps est pour moi, un bien précieux.

Et puis, tadam ! J’ai découvert la farine de petit épeautre et ce pain au levain sans pétrissage. Je n’ai pas réussi mon pain du premier coup. J’avais du mal à gérer les différences de température et les temps de pousse. J’avais aussi peur de me tromper et de perdre mon levain.

J’ai beaucoup expérimenté : la farine, le levain, la cuisson, la pousse du pain en été ou en hiver, les parfums, la conservation du levain, etc. Pendant plusieurs mois, j’ai peaufiné le process et pris des notes pour réaliser ce pain les yeux fermés (enfin presque) !

Nous ne mangeons plus que ce pain au petit épeautre. Il est sain et digeste et quand on le connait, c’est difficile de se contenter d’un pain quelconque… Ce pain se garde une semaine dans un torchon. Normal il est réalisé avec du levain ! Et la fermentation longue permet une bonne conservation du pain.

Les personnes qui ont participé aux ateliers que j’organise, pour apprendre à faire ce pain sans pétrissage, en sont devenues fan. Et tous, ne s’en passent plus, même les aficionados de la baguette !

A travers le blog, j’ai à cœur de transmettre le fruit de mes recherches pour une alimentation saine, et je souhaite en faire profiter le plus grand nombre.

Il m’a fallu plusieurs mois pour compiler mes astuces, réaliser tous les essais, tester le levain sous toutes ses formes, etc. Je vais vous faire gagner beaucoup de temps, c’est mon but.