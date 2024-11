Lorsque j’ai changé mon alimentation pour aller vers une alimentation saine, j’ai cherché le mode de cuisson le plus respectueux des aliments et des saveurs. Après avoir « bricolé » un temps avec le panier de ma cocotte minute et un couvercle bombé, j’ai essayé le vitaliseur.

Et ce fut une révélation ! Les saveurs étaient incroyables et je me souviens des premiers poissons cuits à la vapeur douce avec émotion. Et surtout de ces sardines moelleuses et sans odeur (rare pour des sardines cuites dans une cuisine !).

J’ai beaucoup expérimenté : les légumes bien sûr, mais aussi les fruits, les gâteaux, les flans, le riz, le quinoa, etc. Depuis plusieurs années, je transpose les recettes traditionnelles avec une cuisson à la vapeur douce.

La cuisine de tous les jours est facile, rapide et gouteuse. Le quotidien devient une fête et tous ceux qui goûtent sont conquis.

A travers le blog, j’ai à cœur de transmettre le fruit de mes recherches pour une alimentation saine, et je souhaite en faire profiter le plus grand nombre.

Il m’a fallu plusieurs mois pour compiler mes astuces, réaliser tous les essais, tester les recettes Je vais vous faire gagner beaucoup de temps, c’est mon but.