Cette mousse au chocolat est très chocolatée et bien dense. Pour moi, la véritable mousse au chocolat ne doit comporter que du chocolat (noir évidemment) et des œufs. Exit le beurre (le chocolat est bien assez gras) et exit le sucre.

Bienvenue aux épices, aux agrumes et à la pincée de fleur de sel, incontournable.

Avec mes astuces, la mousse au chocolat sera un jeu d’enfant !

Difficulté 1,5 / 5

Préparation 15 minutes

Repos 2 heures au frais

Recette mousse au chocolat très chocolat

Ingrédients : pour 3 personnes ou 2 gourmands

140 g de chocolat noir à 70% de cacao

3 œufs moyens bio extra frais (55 g environ)

1 bonne pincée de fleur de sel

1 bonne pointe de couteau de 4 épices

Zeste d’orange

Amandes effilées et kumkat

Progression :

Préparer tous les ingrédients

Couper le chocolat en morceaux. Le faire fondre doucement au bain-marie en remuant

Ajouter le sel, le zeste et les épices et laisser un peu refroidir

Séparer les blancs des jaunes soigneusement

Battre les blancs en neige ferme

Ajouter les jaunes au chocolat fondu et bien mélanger

Ajouter les blancs en 3 fois et remuer avec une spatule souple. Le premier tiers sans précaution et le dernier tiers en soulevant bien la masse pour ne pas casser les blancs

Transvaser la mousse très chocolat dans des verrines ou des petits pots. Les couvrir avec du film alimentaire

Placer au frais jusqu’au service et au moins pour 2 heures

Au moment de servir, ajouter les amandes effilées et la tranche de kumkat

Prêt ? 1,2,3…Dégustez…… la mousse au chocolat très chocolat avec une cuillère à moka pour la savourer longuement !

Astuces pour réussir la mousse au chocolat très chocolat

Le chocolat : selon votre préférence. Pour moi, un chocolat à 70% est parfait pour la cuisine. Avec moins de cacao, il sera plus sucré. Attention, les chocolats sont plus ou moins gras.

Faire fondre le chocolat : veillez à ne pas trop chauffer le chocolat – cela m’arrive encore …Sinon, le chocolat va cristalliser et la préparation n’aura pas une belle une consistance. Stoppez avant que tout le chocolat ne soit fondu. La masse chaude fera fondre les morceaux restants.

Si vous avez un vitaliseur, placez le bol sur le tamis, couvercle ouvert et remuer doucement.

Les œufs : extra frais bien sûr car on les utilise crus. Et bios de préférence.

Les blancs en neige : commencez à battre les œufs à moyenne vitesse et augmentez la vitesse au fur et à mesure.

Mélanger les blancs en 3 fois permet une mousse homogène. Le premier tiers est mélangé sans ménagement. Le 2ème tiers plus doucement et le dernier avec précaution. La spatule souple est importante également.

La fleur de sel : incontournable avec les desserts au chocolat et encore plus dans la mousse au chocolat. Elle va donner un peu de peps.

Les épices : c’est le petit plus. Utilisez les épices que vous aimez – pour moi c’est le 4 épices (ici mélange de poivre noir, cannelle, muscade et clou de girofle. Vous pouvez essayer la cardamome, le gingembre, l’étoile de badiane, etc., avec parcimonie et selon votre préférence.

Le zeste d’orange : le zeste d’orange associé au chocolat est une valeur sûre. J’ai toujours en réserve ma poudre de zeste d’orange.

Le topping : il est surtout décoratif. Des amandes effilées légèrement torréfiées au four ou des noisettes, pistaches ou noix. Des zestes d’agrume frais ou confits, etc.

Une valeur sûre au chocolat : le fondant au chocolat sans gluten.

Pourquoi faire cette recette de mousse au chocolat très chocolat ?

Cette mousse riche en chocolat est sans gluten ni lactose. Elle est corsée mais somme toute, assez légère.

Les proportions seront adaptées pour 2 gourmands ou pour 4 verrines pour un buffet ! Pour 1 œuf, comptez 45g à 50 g de chocolat.

La mousse au chocolat est un dessert au chocolat rapide à préparer et sans cuisson.

Avec cette mousse au chocolat, je participe aux 3 défis du mois de décembre du site recettes.de, ahah !

Le défi Recettes de Noël traditionnelles proposé par Sylvie du blog La machine à explorer.

Le défi Noël à petit budget proposé par Florence du blog Flo en cuisine.

Le défi Les petits plats dans les grands proposé par Daniel Serge du blog Les plaisirs de la bouche.

Tentés par cette recette de mousse au chocolat très chocolat ? Dites-le dans les commentaires !