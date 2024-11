Quel plaisir de découvrir ce livre avec ses magnifiques photos, que vous avez prises vous-même bien sûr, et ses recettes de truffe qui font saliver rien qu’en les lisant ! La présentation est très très agréable et tout est si bien expliqué. Je souhaite bon vent et grand succès à cet ouvrage : vous l’avez bien mérité, car il vous a fallu de si nombreuses heures de travail ! Mais est-ce vraiment un travail quand on réalise sa passion ? et on vous sent si passionnée… Merci Valérie.